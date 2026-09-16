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Les trésors du Jardin

Muséum d'histoire naturelle, D'histoire na Museum

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Les liens qui unissent les plantes et les humains sont puissants et immémoriaux : les plantes nous nourrissent, nous soignent, nous parfument, nous protègent depuis les temps les plus anciens. Ce sont ces multiples usages et leurs origines souvent surprenantes que cet ouvrage, réalisé en collaboration avec les jardiniers et des scientifiques du Muséum national d'histoire naturelle, propose de découvrir. Car derrière chaque plante se cache de fascinantes histoires ! - 80 plantes et leurs usages alimentaires, cosmétiques, traditionnels sont ici présentés, à travers des notices claires et accessibles. - Des illustrations d'exception : des photographies et des planches botaniques issues de la prestigieuse collection des vélins du Muséum accompagnent ce voyage botanique. - Des encadrés pratiques (caractéristiques botaniques, propriétés et usages) permettent d'apprendre à entretenir chacune des espèces présentées. Partez pour une exploration inédite au sein des collections végétales du Muséum !

Par Muséum d'histoire naturelle, D'histoire na Museum
Chez Marabout

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Auteur

Muséum d'histoire naturelle, D'histoire na Museum

Editeur

Marabout

Genre

Jardinage

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Les trésors du Jardin

Muséum d'histoire naturelle, D'histoire na Museum

Paru le 16/09/2026

272 pages

Marabout

29,90 €

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Scannez le code barre 9782501201933
9782501201933
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