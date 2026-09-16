Ce livre s'adresse aux développeurs souhaitant maîtriser Django, le framework web full-stack monolithique écrit en Python, pour concevoir des applications web professionnelles de A à Z. Pour en tirer le meilleur profit, des connaissances de base en Python et quelques notions sur le fonctionnement du web (HTTP, bases de données relationnelles) sont un plus. L'ouvrage adopte une pédagogie résolument pratique : vous êtes guidé par la construction d'une véritable application fil rouge que vous faites grandir chapitre après chapitre. Chaque étape est associée à une version du code source repérable par des tags Git, ce qui vous permet de suivre la progression et de comparer votre travail à chaque jalon. Vous découvrez ainsi le coeur de Django, avec la modélisation des données et l'ORM (relations, managers, migrations, signaux, polymorphisme), l'interface d'administration, le CRUD, les vues génériques et l'authentification, puis des sujets essentiels d'un projet réel : internationalisation, API REST, formulaires, intégration front-end, commandes et middlewares, génération de données, tests unitaires et end-to-end. Loin de se limiter au code, le livre vous initie aussi aux pratiques DevOps : dès le départ, vous mettez en place un environnement de développement moderne reposant sur Docker et la conteneurisation, jusqu'au déploiement en production. Vous allez par ailleurs bien plus loin que le seul framework, en intégrant tout un écosystème de référence : Redis pour le cache et la file de messages, RabbitMQ et Celery pour le traitement asynchrone et distribué, sans oublier de nombreux modules tiers incontournables (Django REST Framework, Django Ninja, Crispy Forms, Bootstrap 5, DataTables, Martor, factory-boy...). A l'issue de cette lecture, vous disposerez d'une vision complète et opérationnelle, capable de concevoir, tester, conteneuriser et déployer vos propres applications web robustes et maintenables.