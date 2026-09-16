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#Roman jeunesse

Ricine et la vallée aux sorcières

Raphaël Bodilis, C. robin Krystel

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Avez-vous déjà transformé des mains en piranhas ? Ricine, oui. Et pas n'importe quelles mains : celles de son meilleur ami, Max. Ce n'est pas la première fois que Ricine perd le contrôle de ses pouvoirs. A vrai dire, elle ne fait que perdre le contrôle. A l'âge de douze ans, les sorcières sont supposées maîtriser leur magie, mais Ricine a grandi seule avec son père - un humain tout ce qu'il y a de plus normal - dans une petite ville du Sud, sans personne pour lui apprendre à se servir de sa magie. Cette fois, Ricine n'a pas d'autre choix que d'appeler sa mère au secours. Cette dernière, très puissante et vaguement terrifiante, vit dans une communauté de sorciers, à l'écart du monde, et ne rend visite à sa fille que de temps en temps. Pour protéger Max et son père, Ricine accepte de la suivre, le temps d'apprendre à contrôler ses pouvoirs. Embarquée par un duo de sorcières loufoques, Ricine découvre alors le monde merveilleux de la Vallée : un village enchanté où magiciens et créatures fantastiques sont à l'abri, entourés par la nature. D'abord méfiante, la jeune sorcière apprend vite à apprécier ce nouvel univers et se fait de nouveaux amis : Lundi, une apprentie cartomancienne aux prédictions douteuses, Maestrale, une prodige du vol sur balai, et Ben, l'assistant de sa mère, dont la gentillesse n'a d'égal que sa maladresse. Même avec une mère distante et des pouvoirs dysfonctionnels, Ricine commence à se sentir bien. Se pourrait-il que la Vallée soit l'endroit où elle pourra enfin trouver sa place ? Pourtant, la jeune sorcière déchante rapidement, car une étrange épidémie sévit dans la Vallée... une épidémie qui ressemble fortement à une malédiction. Quand Ben est accusé et risque d'être banni, Ricine et ses nouvelles amies n'ont que quelques jours pour trouver le ou la coupable et guérir la Vallée de son mal étrange. Bienvenue dans la Vallée aux sorcières Cachée entre deux flancs de montagne, dissimulée aux yeux des humains par un puissant sortilège, la Vallée est un refuge où magiciens et créatures fantastiques vivent en harmonie. Les maisons y sont envahies par la végétation, citrouilles et mandragores fantasques s'agitent au gré de leurs humeurs, chiens ailés et chauve-souris volent au-dessus des cimes. Abracadabra ! Seras-tu Voltigeuse, comme Maestrale la têtue, Invocatrice comme la redoutable Agnès, ou bien maîtriseras-tu le délicat art des potions des Distilleurs ? Avec Ricine, pars à la découverte de ton talent magique et apprivoise-le. Mais fais attention, car la vraie magie réside peut-être dans le pouvoir du courage et de l'amitié...

Par Raphaël Bodilis, C. robin Krystel
Chez Editions Milan

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Auteur

Raphaël Bodilis, C. robin Krystel

Editeur

Editions Milan

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Ricine et la vallée aux sorcières

Raphaël Bodilis, C. robin Krystel

Paru le 16/09/2026

320 pages

Editions Milan

14,90 €

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