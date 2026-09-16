Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Sou Bou Tei Tome 12

Kazuhiro Fujita

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La mort tragique de sa soeur adorée a métamorphosé le jeune Yoshitaro en l'ignoble Deido Sakamaki ! Conduite au coeur du sinistre manoir, Kurenai devient malgré elle le modèle du maître du Sou Bou Tei. Fasciné par ses traits, Deido ravive à travers elle le souvenir de sa soeur disparue... avant de lui dévoiler le récit glaçant de sa tragédie. A l'écoute de cette confession, Kurenai s'enfonce dans les ténèbres d'une psyché brisée, où art et folie ne font plus qu'un. Pendant ce temps, Takoha et ses compagnons s'engagent dans une lutte désespérée pour la retrouver. Mais pour atteindre le manoir, ils devront d'abord affronter ceux qui creusent l'accès au mystérieux canal souterrain des envahisseurs... Une histoire d'horreur moderne à vous glacer le sang, signée Kazuhiro Fujita (Karakuri Circus, Ushio et Tora, Black Museum...).

Par Kazuhiro Fujita
Chez Mangetsu

|

Auteur

Kazuhiro Fujita

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sou Bou Tei Tome 12 par Kazuhiro Fujita

Commenter ce livre

 

Sou Bou Tei Tome 12

Kazuhiro Fujita trad. Arnaud Takashashi

Paru le 16/09/2026

192 pages

Mangetsu

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382817346
9782382817346
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.