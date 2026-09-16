Sou Bou Tei Tome 12

La mort tragique de sa soeur adorée a métamorphosé le jeune Yoshitaro en l'ignoble Deido Sakamaki ! Conduite au coeur du sinistre manoir, Kurenai devient malgré elle le modèle du maître du Sou Bou Tei. Fasciné par ses traits, Deido ravive à travers elle le souvenir de sa soeur disparue... avant de lui dévoiler le récit glaçant de sa tragédie. A l'écoute de cette confession, Kurenai s'enfonce dans les ténèbres d'une psyché brisée, où art et folie ne font plus qu'un. Pendant ce temps, Takoha et ses compagnons s'engagent dans une lutte désespérée pour la retrouver. Mais pour atteindre le manoir, ils devront d'abord affronter ceux qui creusent l'accès au mystérieux canal souterrain des envahisseurs... Une histoire d'horreur moderne à vous glacer le sang, signée Kazuhiro Fujita (Karakuri Circus, Ushio et Tora, Black Museum...).