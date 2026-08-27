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Croire en Jésus le Fils pour vivre dans l'amour du Père

Antoine Franceschetti

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Dieu est Esprit ? ! Réalité transcendante, invisible... Aucun langage, aucune parole ne peuvent le représenter. C'est grâce à la foi que nous pouvons le connaître : c'est le sens même du mot "? révélation ? ", appliqué aux écrits bibliques. Croire est cet acte de foi en Jésus, le Fils qui nous a révélé l'amour et la bonté du Père, le Dieu unique et Saint, dans l'Esprit Saint. , comme nous l'ont transmis les témoins de l'Evangile. Nous, disciples de Jésus, sommes invités à partager sa gloire dans le Règne de Dieu, son Père : "Par son Fils, Dieu sera Tout en tous. ". . Alors se réalisera pleinement cette parole de Jésus : "Moi en eux, comme toi, Père tu es en moi afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux". (Jean 17, 26). Mais, Jésus, quand il reviendra dans sa Gloire, trouvera-t-il encore la foi sur la terre ? " (Luc 18, 8) Nul n'en connait l'heure et le jour. Aussi demeurons en son amour : la Gloire de Dieu n'est-elle pas celle de la sainteté et puissance de son amour infini ? "

Par Antoine Franceschetti
Chez Editions Peuple Libre

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Auteur

Antoine Franceschetti

Editeur

Editions Peuple Libre

Genre

Vie chrétienne

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Croire en Jésus le Fils pour vivre dans l'amour du Père

Antoine Franceschetti

Paru le 27/08/2026

276 pages

Editions Peuple Libre

22,00 €

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