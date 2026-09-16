Coucher avec la soeur de celui qui a le pouvoir de mettre fin à ma carrière ? Hors de question ! Le football, ce n'est pas juste mon métier, c'est toute ma vie. C'est ce qui m'a permis de me défaire de mon passé toxique et d'oublier les drames de mon enfance. Après avoir failli tout perdre il y a un an, je suis bien décidé à filer droit pour prouver au monde que je mérite cette seconde chance. Je m'en fais la promesse : rien ne viendra se mettre entre ma carrière et moi ! C'était sans compter sur une tornade brune nommée Antonia Russo. Belle, audacieuse et passionnée, elle n'a pas froid aux yeux et depuis notre première rencontre, elle semble décidée à me mettre dans son lit. Le problème ? C'est la soeur de mon agent et ami. Il la considère comme la prunelle de ses yeux et ne laisse aucun homme lui tourner autour. Aussi séduisante soit cette femme, nous sommes en pleine négociation pour la prolongation de mon contrat à la Juventus et je ne peux pas courir le risque de tout faire capoter. Tout serait plus simple si Antonia n'était pas la seule avec qui je m'autorise enfin à être moi-même...