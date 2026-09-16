Depuis leur rencontre le 25 septembre 1976 jusqu'à leurs triomphes sur les plus grandes scènes du monde, ce livre raconte le parcours créatif d'un quatuor qui a su sans cesse se renouveler - au point de parfois dérouter ses fans de la première heure -, avec l'aide de producteurs d'exception tels que Brian Eno, Daniel Lanois et Steve Lillywhite. De la folie de Zoo TV à la fièvre de PopMart, du coeur d'Elevation au vaisseau spatial de U2 360°, cet ouvrage revient sur les shows exceptionnels conçus et mis en scène par le groupe. En réussissant à faire le grand écart entre le gigantisme spectaculaire et la préservation d'un lien intime avec le public, U2 a révolutionné le concept même de tournée rock. U2, la totale, c'est enfin l'aventure humaine, sentimentale et spirituelle d'une constellation d'individualités, réunies par l'amour, l'amitié et une fidélité sans faille. La genèse et les secrets de fabrication de 291 morceaux dont beaucoup ont changé l'histoire du rock. De la fureur adolescente des débuts à la reconnaissance internationale, U2, la totale retrace avec passion l'aventure exceptionnelle d'Adam, de Bono, d'Edge et de Larry, quatre Irlandais originaires du nord de Dublin.