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U2, la totale

Dionen Clauteaux

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Depuis leur rencontre le 25 septembre 1976 jusqu'à leurs triomphes sur les plus grandes scènes du monde, ce livre raconte le parcours créatif d'un quatuor qui a su sans cesse se renouveler - au point de parfois dérouter ses fans de la première heure -, avec l'aide de producteurs d'exception tels que Brian Eno, Daniel Lanois et Steve Lillywhite. De la folie de Zoo TV à la fièvre de PopMart, du coeur d'Elevation au vaisseau spatial de U2 360°, cet ouvrage revient sur les shows exceptionnels conçus et mis en scène par le groupe. En réussissant à faire le grand écart entre le gigantisme spectaculaire et la préservation d'un lien intime avec le public, U2 a révolutionné le concept même de tournée rock. U2, la totale, c'est enfin l'aventure humaine, sentimentale et spirituelle d'une constellation d'individualités, réunies par l'amour, l'amitié et une fidélité sans faille. La genèse et les secrets de fabrication de 291 morceaux dont beaucoup ont changé l'histoire du rock. De la fureur adolescente des débuts à la reconnaissance internationale, U2, la totale retrace avec passion l'aventure exceptionnelle d'Adam, de Bono, d'Edge et de Larry, quatre Irlandais originaires du nord de Dublin.

Par Dionen Clauteaux
Chez EPA Editions

|

Auteur

Dionen Clauteaux

Editeur

EPA Editions

Genre

Rock

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U2, la totale

Dionen Clauteaux

Paru le 16/09/2026

496 pages

EPA Editions

59,95 €

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Scannez le code barre 9782376716914
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