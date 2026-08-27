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Initiations à la sociologie

Hervé Marchal

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Dans nos sociétés incertaines et complexes, la sociologie est plus que jamais nécessaire pour comprendre les évolutions relatives à l'identité, la culture, la famille, le numérique, la démographie, les générations ou encore les territoires et les sociabilités. L'ouvrage apporte des réponses simples à ces questions très actuelles. Ce manuel d'initiations à la sociologie ne consiste ni à refaire une histoire des "grands" auteurs, ni à retracer et dérouler une histoire des idées. Il sensibilise en effet à la sociologie en partant de questions simples et directes que se posent beaucoup de nos contemporains, à commencer par celles relatives à la famille, l'identité, la culture ou encore aux utopies, aux générations, au numérique et au genre. Il propose en outre un petit vade mecum théorique pour s'y retrouver dans la galaxie des courants de pensée sociologiques afin de comprendre les différentes façons avec lesquelles les sociologues regardent et pensent la société ainsi qu'un vade mecum méthodologique de l'apprenti sociologue.

Par Hervé Marchal
Chez Editions Universitaires de Dijon

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Auteur

Hervé Marchal

Editeur

Editions Universitaires de Dijon

Genre

Sociologie

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Initiations à la sociologie

Hervé Marchal

Paru le 27/08/2026

300 pages

Editions Universitaires de Dijon

15,00 €

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