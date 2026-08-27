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#Essais

Merci mon Dieu pour l'épreuve !

Hélène Saltzmann

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Et si nos plus grandes souffrances cachaient en réalité une oeuvre profonde et précieuse ? A travers un témoignage sincère et authentique, Merci mon Dieu pour l'épreuveâ¯! explore la manière dont les tempêtes de la vie peuvent devenir des occasions de transformation et de renouveau spirituel. Loin d'être un simple traité sur la souffrance, ce livre plonge au coeur des questionnements universels : pourquoi les épreuves ? D'où viennent-elles ? Comment les supporter ? Peut-on réellement s'en réjouir ? Avec bienveillance et réalisme, l'autrice nous emmène dans un voyage de foi où chaque douleur peut devenir un outil entre les mains de Dieu pour façonner, purifier et fortifier. S'appuyant sur des expériences personnelles, des réflexions bibliques profondes et des témoignages inspirants, ce livre nous invite à changer notre regard sur l'épreuve et à découvrir la fidélité de Dieu même au coeur de nos plus grandes difficultés. Peut-on vraiment dire merci pour l'épreuve ? A travers ces pages, la

Par Hélène Saltzmann
Chez Viens et vois

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Auteur

Hélène Saltzmann

Editeur

Viens et vois

Genre

Vie chrétienne

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Merci mon Dieu pour l'épreuve !

Hélène Saltzmann

Paru le 15/10/2026

80 pages

Viens et vois

20,00 €

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Scannez le code barre 9782363345226
9782363345226
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