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#Album jeunesse

Potiron & Petite Ourse

Juliette Vallery, Chloé Malard

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Celle qui rêvait de faire apparaître un arc-en-ciel... Petite Ourse rêve de voir un arc-en-ciel ! Pourtant, même en le souhaitant de toutes ses forces, le ciel reste gris... Qu'à cela ne tienne : Potiron et Petite Ourse provoquent la chance ! Après la pluie vient le soleil, et entre les deux, la vie est belle si on décide de la voir en couleurs ! "Croire en ses rêves d'enfant, voilà ce que j'aimerais transmettre à travers ces albums, car je pense profondément que cette confiance donnera aux jeunes enfants la force de devenir des adultes libres et inventifs. Potiron et Petite Ourse pourraient incarner cela, à travers leur complicité, leurs jeux et leur créativité". Juliette Vallery

Par Juliette Vallery, Chloé Malard
Chez Glénat

|

Auteur

Juliette Vallery, Chloé Malard

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Potiron & Petite Ourse

Juliette Vallery, Chloé Malard

Paru le 16/09/2026

40 pages

Glénat

12,90 €

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Scannez le code barre 9782344071823
9782344071823
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