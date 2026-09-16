Potiron & Petite Ourse

Celle qui rêvait de faire apparaître un arc-en-ciel... Petite Ourse rêve de voir un arc-en-ciel ! Pourtant, même en le souhaitant de toutes ses forces, le ciel reste gris... Qu'à cela ne tienne : Potiron et Petite Ourse provoquent la chance ! Après la pluie vient le soleil, et entre les deux, la vie est belle si on décide de la voir en couleurs ! "Croire en ses rêves d'enfant, voilà ce que j'aimerais transmettre à travers ces albums, car je pense profondément que cette confiance donnera aux jeunes enfants la force de devenir des adultes libres et inventifs. Potiron et Petite Ourse pourraient incarner cela, à travers leur complicité, leurs jeux et leur créativité". Juliette Vallery