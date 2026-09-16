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Guerres secrètes Tome 3

Philippe Richelle, Pierre Wachs

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Mehdi Ben Barka : retour sur une affaire d'Etat jamais élucidée Après le succès des Mystères de la République, Philippe Richelle revient avec une nouvelle série-concept consacrée à l'émergence des services secrets au XXe siècle. Chaque tome explore une opération menée dans l'ombre, le plus souvent au coeur de conflits majeurs : Seconde Guerre mondiale, guerre froide, après-guerre froide ou encore conflit israélo-arabe. Avec un réalisme saisissant, cette série de polars historiques, tous autoconclusifs, dévoile des récits passionnants et met en lumière des personnages hors normes, prêts à tout, souvent au mépris des règles, pour parvenir à leurs fins. Chaque album est illustré par un dessinateur différent et peut être lu indépendamment. Le 29 octobre 1965, Mehdi Ben Barka est enlevé en plein jour devant la brasserie Lipp, sur le boulevard St-Germain, à Paris. Sa disparition provoque une onde de choc mondiale et devient l'un des plus grands scandales d'Etat des années 1960. Maroc, 1960. Alors qu'il s'impose comme l'une des voix les plus importantes du tiers mondisme, le mathématicien Mehdi Ben Barka dérange. Exilé à Paris, il suit de près la situation dans son pays, où le roi Hassan II vient de prendre le pouvoir. Dès son retour, Ben Barka devient le principal opposant au régime du roi ... et une cible ! Autour de lui, un réseau de services secrets, de truands, de policiers et de diplomates commence à nouer de sombres alliances pour le faire taire. Tous avancent masqués, portés par leurs propres intérêts. Au même moment, le tout puissant général Oufkir auquel rien n'échappe, se rapproche d'Antoine Lopez - chef d'escale d'Air France mais aussi correspondant du SDECE (Services Secrets Français, ancien nom de la DGSE). Tous deux suivent de près les faits et gestes de Ben Barka, et multiplient les filatures à mesure que ses rencontres diplomatiques se multiplient. Mais bientôt le guet-apens qu'on lui prépare lui sera fatal... Au milieu des vives tensions, sa disparition arrange beaucoup de monde. Mais qui a commandité son enlèvement ? Le roi du Maroc, qui disait vouloir gracier son opposant après l'avoir condamné à mort à deux reprises ? Les réseaux mafieux ? Ou une puissance étrangère, encore hors de tout soupçon ? Et dans quels cercles évoluait vraiment Ben Barka avant sa mort ? Philippe Richelle et Pierre Wachs nous plongent dans les coulisses d'une opération clandestine qui continue de hanter la mémoire collective. Avec la force d'un thriller politique et la précision d'un documentaire, le 3e tome de la collection Guerres Secrètes, qui mêle trahison et tension historique nous ramène à une époque de répressions et de bouleversements, celle des luttes d'indépendance.

Par Philippe Richelle, Pierre Wachs
Chez Glénat

|

Auteur

Philippe Richelle, Pierre Wachs

Editeur

Glénat

Genre

Historique

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Guerres secrètes Tome 3

Philippe Richelle, Pierre Wachs

Paru le 16/09/2026

64 pages

Glénat

16,00 €

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