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#Imaginaire

Burn

Peter Heller

ActuaLitté
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Chaque automne, Jess et Storey, deux amis d'enfance, se retrouvent pour camper et chasser ensemble. Cette année, lorsqu'ils ressortent des forêts du Maine après deux semaines passées hors réseau, ils découvrent des villages incendiés et déserts, des corps calcinés. Une guerre civile aurait-elle éclaté durant leur virée ? Confrontés à l'incertitude, à la peur, et bientôt pris pour cible par des tireurs, ils devront apprendre à survivre, tout en cherchant un moyen de rentrer chez eux. Une rencontre inattendue viendra bouleverser radicalement leurs plans. Thriller contemplatif imprégné de la beauté du monde naturel, "Burn" est à la fois une mise en garde contre les dangers de la division et une ode à la famille, à l'amitié et à l'instinct humain qui nous fait, malgré tout, veiller les uns sur les autres.

Par Peter Heller
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Peter Heller

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Science-fiction

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Burn

Peter Heller trad. Céline Leroy

Paru le 16/09/2026

312 pages

Actes Sud Editions

22,90 €

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Scannez le code barre 9782330225452
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