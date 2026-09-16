Chaque automne, Jess et Storey, deux amis d'enfance, se retrouvent pour camper et chasser ensemble. Cette année, lorsqu'ils ressortent des forêts du Maine après deux semaines passées hors réseau, ils découvrent des villages incendiés et déserts, des corps calcinés. Une guerre civile aurait-elle éclaté durant leur virée ? Confrontés à l'incertitude, à la peur, et bientôt pris pour cible par des tireurs, ils devront apprendre à survivre, tout en cherchant un moyen de rentrer chez eux. Une rencontre inattendue viendra bouleverser radicalement leurs plans. Thriller contemplatif imprégné de la beauté du monde naturel, "Burn" est à la fois une mise en garde contre les dangers de la division et une ode à la famille, à l'amitié et à l'instinct humain qui nous fait, malgré tout, veiller les uns sur les autres.