Cartographier l'irréparable

Le texte part du constat que ni le savoir ni même la prise de conscience environnementale ne suffisent à déclencher l'action, et propose de dépasser les impasses binaires et culpabilisantes pour poser frontalement la question de l'agir, en invitant la science à ne pas seulement documenter le désastre, mais aussi à identifier concrètement ce qui doit être fait - et ce qui ne doit plus l'être. En ciblant des projets dévastateurs à abandonner et en articulant savoir et pouvoir, il offre une alerte d'un nouveau type, plus opératoire que déclarative, en confrontant chacun à sa puissance d'agir et en transformant l'écoanxiété en clarification des responsabilités et des actions possibles, ici et maintenant.