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#Essais

Cartographier l'irréparable

Mathias Rollot

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Le texte part du constat que ni le savoir ni même la prise de conscience environnementale ne suffisent à déclencher l'action, et propose de dépasser les impasses binaires et culpabilisantes pour poser frontalement la question de l'agir, en invitant la science à ne pas seulement documenter le désastre, mais aussi à identifier concrètement ce qui doit être fait - et ce qui ne doit plus l'être. En ciblant des projets dévastateurs à abandonner et en articulant savoir et pouvoir, il offre une alerte d'un nouveau type, plus opératoire que déclarative, en confrontant chacun à sa puissance d'agir et en transformant l'écoanxiété en clarification des responsabilités et des actions possibles, ici et maintenant.

Par Mathias Rollot
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Mathias Rollot

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Essais généraux

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Cartographier l'irréparable

Mathias Rollot

Paru le 16/09/2026

96 pages

Actes Sud Editions

12,00 €

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Scannez le code barre 9782330225063
9782330225063
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