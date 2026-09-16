Sophie Calle continue à nous raconter ses histoires, dans un langage précis et sobre, avec le souci du mot juste. Tantôt légères et drôles, tantôt sérieuses, dramatiques ou cruelles, ces histoires vraies, chacune accompagnée d'une image, livrent dans un work in progress les fragments d'une vie. Publié pour la première fois en 1994 et régulièrement réédité et enrichi depuis, Des histoires vraies revient cette année pour la neuvième fois, augmenté de six récits inédits qui racontent ses rencontres avec Manuel Álvarez Bravo, Nobuyoshi Araki, Hervé Guibert, Louise Bourgeois, Robert Wilson et Frank Gehry.