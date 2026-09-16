Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Des histoires vraies

Sophie Calle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sophie Calle continue à nous raconter ses histoires, dans un langage précis et sobre, avec le souci du mot juste. Tantôt légères et drôles, tantôt sérieuses, dramatiques ou cruelles, ces histoires vraies, chacune accompagnée d'une image, livrent dans un work in progress les fragments d'une vie. Publié pour la première fois en 1994 et régulièrement réédité et enrichi depuis, Des histoires vraies revient cette année pour la neuvième fois, augmenté de six récits inédits qui racontent ses rencontres avec Manuel Álvarez Bravo, Nobuyoshi Araki, Hervé Guibert, Louise Bourgeois, Robert Wilson et Frank Gehry.

Par Sophie Calle
Chez Actes Sud Editions

|

Auteur

Sophie Calle

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Thèmes photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Des histoires vraies par Sophie Calle

Commenter ce livre

 

Des histoires vraies

Sophie Calle

Paru le 16/09/2026

161 pages

Actes Sud Editions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782330223557
9782330223557
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.