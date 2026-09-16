Ma petite vie bien remplie !

40 planches à colorier pour un moment de douceur Plongez dans l'univers coloré et branché d'Angéline ! Entre le plaisir d'acheter un bouquet de fleurs au printemps, une pause au soleil en été, une session lecture cocooning en automne ou quelques tours de patins sur la glace en hiver... la vie est remplie de jolies choses à voir et à découvrir ! Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs. Angéline Melin est illustratrice depuis 2008. Elle partage ses oeuvres et créations colorées sur son Instagram @angelinemelin.