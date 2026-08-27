Petite tortue va à l'école

Un cartonné ludique et interactif pour préparer la rentrée des classes ! C'est le premier jour d'école. Petite tortue a un peu peur... Mais une gentille maîtresse l'accueille et de nouveaux amis jouent avec elle. La journée est si amusante que le soir, en rentrant à la maison, Petite tortue a hâte d'être à demain ! Sur chaque page, l'enfant déplace les éléments le long du chemin. Il vit ainsi sa première journée d'école avec Petite tortue, comme s'il y était. Inspiré à la méthode Montessori.