Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Petite tortue va à l'école

Agnese Baruzzi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un cartonné ludique et interactif pour préparer la rentrée des classes ! C'est le premier jour d'école. Petite tortue a un peu peur... Mais une gentille maîtresse l'accueille et de nouveaux amis jouent avec elle. La journée est si amusante que le soir, en rentrant à la maison, Petite tortue a hâte d'être à demain ! Sur chaque page, l'enfant déplace les éléments le long du chemin. Il vit ainsi sa première journée d'école avec Petite tortue, comme s'il y était. Inspiré à la méthode Montessori.

Par Agnese Baruzzi
Chez Minedition

|

Auteur

Agnese Baruzzi

Editeur

Minedition

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petite tortue va à l'école par Agnese Baruzzi

Commenter ce livre

 

Petite tortue va à l'école

Agnese Baruzzi

Paru le 01/10/2026

10 pages

Minedition

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354138028
9782354138028
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.