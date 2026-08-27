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Pour une politique de l'amitié

Clémence Guetté

ActuaLitté
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Avec nos ami. es, nous nous entraidons, prenons soin les un. es des autres, cheminons souvent côte à côte durant des décennies. Mais nos amitiés sont privées de droits. Dans ce premier essai tranchant, Clémence Guetté pose les bases d'une tout autre manière de penser la société en reconnaissant le rôle des ami. es dans nos vies. Elle dessine les contours d'une politique de l'amitié et ouvre un nouvel horizon d'émancipation, où celle-ci permettrait de l'emporter contre le capitalisme et l'extrême droite.

Par Clémence Guetté
Chez La Découverte

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Auteur

Clémence Guetté

Editeur

La Découverte

Genre

Actualité politique France

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Pour une politique de l'amitié

Clémence Guetté

Paru le 27/08/2026

160 pages

La Découverte

14,00 €

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Scannez le code barre 9782348094965
9782348094965
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