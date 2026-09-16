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Téméraire Intégrale, tome 3

Naomi Novik

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Soupçonnés de trahison par les Britanniques, Will Laurence et Téméraire ont été mis à l'écart en Australie, au moment où on aurait le plus besoin d'eux. Car les Français, nouvellement alliés au puissant empire africain du Tswana, occupent l'Espagne et sèment la révolution et la dévastation au Brésil, mettant en péril le dernier espoir de vaincre Napoléon. C'est alors que le gouvernement britannique envoie un émissaire pour recruter le capitaine et son dragon de combat. Ils embarquent pour le Brésil, où ils vont être confrontés à une succession de terribles catastrophes et où les attendent de nouveaux dangers...

Par Naomi Novik
Chez J'ai lu

|

Auteur

Naomi Novik

Editeur

J'ai lu

Genre

Fantasy

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Téméraire Intégrale, tome 3

Naomi Novik trad. Guillaume Fournier

Paru le 16/09/2026

1216 pages

J'ai lu

22,90 €

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