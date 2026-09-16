Paris, 1947. Fils d'un puissant parrain corse, Matteo Casalonga est l'héritier d'un empire bâti sur la peur, l'argent et le sang. Pourtant, fasciné par la littérature et le jazz, il rêve d'un autre destin. Là où son père glorifie le pouvoir et la force, il n'aspire qu'à la beauté et à la liberté. Lorsqu'il rencontre Juliette, étudiante en philosophie, un monde nouveau s'ouvre à lui. Dans les caves enfumées du Tabou, au Café de Flore ou aux Deux Magots, une jeunesse pense, aime et croit encore que la poésie et les mélodies peuvent changer une vie. Matteo veut en être, avec son nom "en haut de l'affiche" . Mais comment braver son milieu ? Il devra choisir entre les nuits troubles de Pigalle et l'effervescence artistique de Saint-Germain-des-Prés. Un roman qui fait revivre la capitale et ses légendes, Sartre et Beauvoir, Miles Davis, Juliette Greco ou encore Boris Vian, entre ombre et lumière, jazz et revolvers. Dany Brillant est auteur-compositeur-interprète, chanteur de swing et acteur français, connu pour son style inspiré des crooners américains. Paris ne meurt jamais est son premier roman.