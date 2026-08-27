DEME Diplôme d'Etat de Moniteur-Educateur BC 1 à 3

Réussissez votre DEME avec 142 fiches claires, pratiques et adaptées au nouveau référentiel 2024 ! Toutes les informations clés sur le diplôme d'Etat de Moniteur Educateur, la formation et les réalités professionnelles actuelles. Une synthèse claire et structurée des compétences et connaissances attendues, organisée autour des trois nouveaux blocs de compétences : Bloc 1 : Contribuer à l'accompagnement socio-éducatif dans une logique de parcours Bloc 2 : Contribuer au projet éducatif spécialisé dans une visée inclusive Bloc 3 : S'inscrire dans un travail d'équipe et partenarial pour assurer la continuité des accompagnements dans une logique de parcours Des mises en situation professionnelles concrètes, pour mieux comprendre et appliquer les compétences dans le contexte réel. Des conseils méthodologiques précis, adaptés aux exigences des nouvelles modalités de certification (notes réflexives, dossiers de pratiques, études de cas, oraux). Des outils visuels : cartes mentales ou " mind maps ", schémas et tableaux pour faciliter la mémorisation et la compréhension. Une approche pratique qui accompagne aussi bien les étudiants, les formateurs que les professionnels en poste.