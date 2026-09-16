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Territoires en résistance

Gaëlle Ronsin, Gabrielle Rey, Juliette Piketty-Moine

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Les raffineries et les cimenteries tournent à plein régime, la bataille contre le changement clima-tique est au point mort et le green backlash atteint des sommets. Difficile d'imaginer que l'écologie puisse l'emporter. Ce portrait global ne dit pas tout. Partout en France, des territoires entrent en résistance. Des luttes locales sont menées afin de barrer la route à des projets écocidaires, et les victoires sont nombreuses depuis les années 1970. En faisant plier un industriel, une collectivité ou même l'Etat, des collectifs ont réussi à stopper la construction d'autoroutes, d'incinérateurs, de golfs ou encore de mégacentres commerciaux. Autant de projets inutiles et destructeurs qui menacent nos terri-toires. Ces victoires sont trop souvent méconnues, passées sous silence ou oubliées. Il est temps de raconter cette histoire de luttes victorieuses : pour se remémorer et commémorer la combativité des militant·es, mais surtout pour mieux préparer celles de demain.

Par Gaëlle Ronsin, Gabrielle Rey, Juliette Piketty-Moine
Chez Payot

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Auteur

Gaëlle Ronsin, Gabrielle Rey, Juliette Piketty-Moine

Editeur

Payot

Genre

Aménagement du territoire

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Territoires en résistance

Gaëlle Ronsin, Gabrielle Rey, Juliette Piketty-Moine

Paru le 16/09/2026

208 pages

Payot

18,00 €

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