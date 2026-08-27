Today's Burger Tome 11

Découvrez l'histoire du burger à travers les péripéties d'un jeune restaurateur prêt à tout pour réaliser son rêve : devenir le meilleur restaurant de burgers du Japon et même du monde !!! En tant qu'employé dans l'industrie alimentaire, Jinguji Satoshi connaît bien la nourriture du monde entier. Il a récemment quitté son emploi pour réaliser son rêve d'ouvrir son propre restaurant de burgers. Parviendra-t-il à s'imposer dans le milieu de la gastronomie où la concurrence est sans pitié ? Un manga de cuisine palpitant centré sur les burgers !