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Today's Burger Tome 11

Rei Hanagata

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Découvrez l'histoire du burger à travers les péripéties d'un jeune restaurateur prêt à tout pour réaliser son rêve : devenir le meilleur restaurant de burgers du Japon et même du monde !!! En tant qu'employé dans l'industrie alimentaire, Jinguji Satoshi connaît bien la nourriture du monde entier. Il a récemment quitté son emploi pour réaliser son rêve d'ouvrir son propre restaurant de burgers. Parviendra-t-il à s'imposer dans le milieu de la gastronomie où la concurrence est sans pitié ? Un manga de cuisine palpitant centré sur les burgers !

Par Rei Hanagata
Chez Soleil Productions

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Auteur

Rei Hanagata

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Today's Burger Tome 11

Rei Hanagata

Paru le 27/08/2026

192 pages

Soleil Productions

8,50 €

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