Au secours, j'ai élevé des enfants d'intérieur !

"Dès que je ne l'ai pas dans mon radar visuel, je stresse ! " Vous vous sentez parfois partagé entre la peur de laisser votre enfant sortir et la frustration de le voir rester cloîtré dans sa chambre ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul ! Lui-même papa protecteur, Nicolas Santolaria livre avec lucidité et humour son cheminement face à ce phénomène des enfants d'intérieur. Surprotection, omniprésence des écrans, éloignement de la nature, anxiété croissante face aux faits divers... il nous montre à quel point nos propres peurs de parents peuvent, sans que nous en ayons conscience, impacter la vie de nos enfants. Au fil des pages, l'auteur expose une étude approfondie de ce phénomène de société et croise les voix de parents, d'adolescents et de professionnels, afin de mieux comprendre l'origine de ce repli. Il nous propose des pistes concrètes, sensibles et adaptées à chaque mode de vie, pour réapprendre à ouvrir la porte sur le monde. Oui, il est possible de retrouver le goût de l'extérieur et la joie des escapades quotidiennes : sortir n'est pas une épreuve, mais une aventure joyeuse !