Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Au secours, j'ai élevé des enfants d'intérieur !

Nicolas Santolaria

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Dès que je ne l'ai pas dans mon radar visuel, je stresse ! " Vous vous sentez parfois partagé entre la peur de laisser votre enfant sortir et la frustration de le voir rester cloîtré dans sa chambre ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul ! Lui-même papa protecteur, Nicolas Santolaria livre avec lucidité et humour son cheminement face à ce phénomène des enfants d'intérieur. Surprotection, omniprésence des écrans, éloignement de la nature, anxiété croissante face aux faits divers... il nous montre à quel point nos propres peurs de parents peuvent, sans que nous en ayons conscience, impacter la vie de nos enfants. Au fil des pages, l'auteur expose une étude approfondie de ce phénomène de société et croise les voix de parents, d'adolescents et de professionnels, afin de mieux comprendre l'origine de ce repli. Il nous propose des pistes concrètes, sensibles et adaptées à chaque mode de vie, pour réapprendre à ouvrir la porte sur le monde. Oui, il est possible de retrouver le goût de l'extérieur et la joie des escapades quotidiennes : sortir n'est pas une épreuve, mais une aventure joyeuse !

Par Nicolas Santolaria
Chez Albin Michel

|

Auteur

Nicolas Santolaria

Editeur

Albin Michel

Genre

Education de l'enfant

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Au secours, j'ai élevé des enfants d'intérieur ! par Nicolas Santolaria

Commenter ce livre

 

Au secours, j'ai élevé des enfants d'intérieur !

Nicolas Santolaria

Paru le 16/09/2026

192 pages

Albin Michel

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782226509628
9782226509628
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" Sarah Knafo loin en tête : le casse du siècle dans les ventes de livres 16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.