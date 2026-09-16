Don Juan à Prague

Accompagné de sa future femme qu'il vient de kidnapper, l'homme qui fuit Salzbourg, humilié par son employeur, le prince-archevêque Colleredo, est un jeune compositeur de vingt-cinq ans. Son nom : Wolfgang Amadeus Mozart. Accusé d'adultère et de concubinage, un deuxième homme quitte précipitamment Venise. Fougueux, fantaisiste, il a dans sa poche une lettre d'introduction auprès d'Antonio Salieri. Il a trente-deux ans. Son nom : Lorenzo da Ponte. Parlant six langues, ayant exercé tous les métiers, y compris celui d'indicateur de police, un troisième homme fuit, lui aussi, Venise. A soixante ans, c'est presque un vieillard. Abandonné de tous, il exerce désormais la fonction de bibliothécaire. Son nom : Giacomo Casanova. Les membres de cet étrange trio ont beaucoup de points communs : francs-maçons, ils ont vécu une histoire d'amour malheureuse et dépendent de mécènes sans lesquels ils sombreraient dans l'indigence. Leur rencontre, des plus improbables, a lieu à Prague. Là, dans la "ville aux cent clochers" , ils vont rêver, dialoguer, travailler ensemble à la naissance du plus grand opéra de tous les temps : Don Giovanni. C'est cette histoire hors du commun, et étrangement occultée, que raconte Gérard de Cortanze dans ce roman.