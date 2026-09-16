Don Juan à Prague

Accompagné de sa future femme qu'il vient de kidnapper, l'homme qui fuit Salzbourg, humilié par son employeur, le prince-archevêque Colleredo, est un jeune compositeur de vingt-cinq ans. Son nom : Wolfgang Amadeus Mozart. Accusé d'adultère et de concubinage, un deuxième homme quitte précipitamment Venise. Fougueux, fantaisiste, il a dans sa poche une lettre d'introduction auprès d'Antonio Salieri. Il a trente-deux ans. Son nom : Lorenzo da Ponte. Parlant six langues, ayant exercé tous les métiers, y compris celui d'indicateur de police, un troisième homme fuit, lui aussi, Venise. A soixante ans, c'est presque un vieillard. Abandonné de tous, il exerce désormais la fonction de bibliothécaire. Son nom : Giacomo Casanova. Les membres de cet étrange trio ont beaucoup de points communs : francs-maçons, ils ont vécu une histoire d'amour malheureuse et dépendent de mécènes sans lesquels ils sombreraient dans l'indigence. Leur rencontre, des plus improbables, a lieu à Prague. Là, dans la "ville aux cent clochers" , ils vont rêver, dialoguer, travailler ensemble à la naissance du plus grand opéra de tous les temps : Don Giovanni. C'est cette histoire hors du commun, et étrangement occultée, que raconte Gérard de Cortanze dans ce roman.
Par
Gérard de Cortanze, Gerard Cortanze Chez
Albin Michel
Commenter ce livre