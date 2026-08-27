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Back Street Girls Tome 12

Jasmine Gyuh

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Comme bien des yakuzas avant eux, ils étaient prêts à donner leur vie pour le clan. Mais ils étaient loin de se douter que leur chef allait leur demander c ? a : devenir idols ! Pour les punir d'une faute, un chef yakuza décide de forcer trois de ses hommes à devenir un groupe d'idols. Kentarô, Ryô et Kazu vont alors devenir Chika, Maru et Airi, les Gokudolls ! Et même s'ils ressemblent dorénavant à des jeunes filles en fleurs, leurs âmes seront toujours celles de yakuzas voués au gokudô ! Ou pas ? ! Faites du bruit pour le plus viril des groupes d'idols !

Par Jasmine Gyuh
Chez Soleil Productions

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Auteur

Jasmine Gyuh

Editeur

Soleil Productions

Genre

Seinen/Homme

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Back Street Girls Tome 12

Jasmine Gyuh

Paru le 27/08/2026

160 pages

Soleil Productions

8,50 €

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Scannez le code barre 9782302103184
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