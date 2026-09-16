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#Essais

L'Odyssée des humains

Evelyne Heyer

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Pourquoi tous les adultes ne digèrent-ils pas le lait ? Sommes-nous les seuls à enterrer nos morts ? L'Homme est-il par nature carnivore ou végétarien ? D'où viennent les humains qui peuplent la France ? Dans ce livre issu de ses chroniques à succès sur France Culture, la généticienne Evelyne Heyer passe en revue les fondements de notre humanité en une trentaine de textes courts joliment illustrés. Elle retrace à grands traits l'origine de l'Homme et surtout son évolution jusqu'à nos jours à travers les exemples de l'accouchement, de la couleur de peau, de la démographie, de la spiritualité, etc.

Par Evelyne Heyer
Chez Albin Michel

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Auteur

Evelyne Heyer

Editeur

Albin Michel

Genre

Homme

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L'Odyssée des humains

Evelyne Heyer

Paru le 23/09/2026

240 pages

Albin Michel

20,90 €

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Scannez le code barre 9782226502148
9782226502148
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