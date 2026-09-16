L'Odyssée des humains

Pourquoi tous les adultes ne digèrent-ils pas le lait ? Sommes-nous les seuls à enterrer nos morts ? L'Homme est-il par nature carnivore ou végétarien ? D'où viennent les humains qui peuplent la France ? Dans ce livre issu de ses chroniques à succès sur France Culture, la généticienne Evelyne Heyer passe en revue les fondements de notre humanité en une trentaine de textes courts joliment illustrés. Elle retrace à grands traits l'origine de l'Homme et surtout son évolution jusqu'à nos jours à travers les exemples de l'accouchement, de la couleur de peau, de la démographie, de la spiritualité, etc.