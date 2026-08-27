Entre action, horreur et fantastique, ce diptyque traduit le mal-être d'une civilisation à bout de souffle. Paris, capitale en ruines sous un ciel écarlate permanent, est la proie de démons qui ont ouvert une brèche dans notre monde et pris possession des vivants. Les fantômes errent dans les rues et les humains vivent retranchés. Seule une jeune femme, Lucy, membre d'un groupe de résistants, est capable de les " absorber ".