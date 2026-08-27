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#Imaginaire

Obscurius

Eric Corbeyran, Alex Lins

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Entre action, horreur et fantastique, ce diptyque traduit le mal-être d'une civilisation à bout de souffle. Paris, capitale en ruines sous un ciel écarlate permanent, est la proie de démons qui ont ouvert une brèche dans notre monde et pris possession des vivants. Les fantômes errent dans les rues et les humains vivent retranchés. Seule une jeune femme, Lucy, membre d'un groupe de résistants, est capable de les " absorber ".

Par Eric Corbeyran, Alex Lins
Chez Soleil Productions

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Auteur

Eric Corbeyran, Alex Lins

Editeur

Soleil Productions

Genre

Fantastique

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Obscurius

Eric Corbeyran, Alex Lins

Paru le 27/08/2026

80 pages

Soleil Productions

17,50 €

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