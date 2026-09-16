Un prof venu d'ailleurs

"Ce livre raconte ma tentative pour réaliser un pont, du monde des dirigeants de grandes entreprises à celui des élèves de l'Education Prioritaire, de mon bureau sur les Champs-Elysées au collège d'une cité de banlieue. Après trente années passées à conseiller des dirigeants du CAC 40, j'ai décidé d'exercer "le plus beau métier du monde", et j'ai voulu le faire là où c'est difficile, auprès d'élèves qui me prêtaient une oreille toute relative. Dans l'espace clos des grilles du collège, j'ai passé cinq années pleines d'émotions, de surprises, de satisfactions, de frustrations, de joies et parfois de colères. Ma vie d'avant, consacrée à la stratégie et à la transformation des entreprises, m'avait permis de développer une certaine capacité à analyser, questionner, suggérer. C'est avec ce regard que je me suis plongé dans le monde des adolescents, de leurs parents, des profs et de notre chère Education Nationale... J'en ai tiré plusieurs convictions, forgées jour après jour, dans la salle de classe. Avec bien sûr la question lancinante de l'impact que je pouvais avoir : concrètement, qu'est-ce que je change pour mes élèves ? " Arnaud de Bertier, polytechnicien, senior partner chez McKinsey, un grand cabinet de conseil, a choisi de devenir professeur contractuel de mathématiques dans un collège d'Education Prioritaire de l'Essonne. Les droits d'auteur de ce livre seront intégralement reversés à la fondation Eclore, qui aide les jeunes de milieux défavorisés à réaliser leur potentiel.