Lima, 1992. Un meurtre atroce est commis dans un sous-sol. Tout accuse le réalisateur américain George Walker Bennett, fils d'un tortionnaire de la CIA qui a sévi pendant des années pour le compte des dictatures militaires au Pérou, en Bolivie, au Chili et au Paraguay. Bennett s'était pourtant juré de ne jamais marcher sur les traces de ce père monstrueux... C'est le point de départ d'une grande odyssée dans les méandres de l'histoire cachée de l'Amérique latine, des Etats-Unis et de l'Europe. Car l'origine de ce crime remonte à vingt-cinq ans, et il faudra encore autant d'années pour que son mobile soit élucidé. Ce voyage peuplé d'originaux et de poètes, d'espions érudits et d'exilés, de victimes et de bourreaux plonge George Walker Bennett dans la violence et la folie des autres autant que dans les siennes. Les pistes se multiplient dans cette intrigue foisonnante à la Borges, jusqu'à ce que les pièces du puzzle labyrinthique finissent par s'assembler. Mais ne sommes-nous pas encore pris dans un trompe-l'oeil ? Les Lieux souterrains est un livre fou et fascinant, tout en tension et en mélancolie, où se mêlent aventure, quête d'identité, énigmes, horreur et amour. Un nouveau chef-d'oeuvre total de la littérature latino-américaine du xxie siècle - dans la lignée de 2666, de Roberto Bolano - qui rappelle qu'il y a du jeu dans la littérature, dans ce qu'elle peut tenter et dire de l'histoire mondiale d'hier et d'aujourd'hui.