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#Polar

Meurtre en famille

Christina Larmer, C.A. Larmer

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Une nouvelle enquête du Club des amateurs de romans policiers. Vous avez lu tous les romans d'Agatha Christie ? Pas de panique ! Le Club des amateurs de romans policiers s'apprête à délaisser ses débats passionnants sur les mérites comparés des reines du polar anglais, et le thé qui les accompagne, pour fêter au champagne l'anniversaire de l'un de ses membres : Ronnie. L'événement s'annonce d'autant plus mémorable qu'il se tient dans un manoir gothique isolé, Westeraview, perché en haut d'une falaise face à l'océan. On se croirait dans un roman de leur idole, Agatha Christie. Et plus encore lorsque l'un des convives, Sebastian, le neveu de Ronnie, disparaît mystérieusement. Alors que les feux d'artifice se mettent à crépiter, nos amis se lancent à sa recherche dans l'immense bâtisse... et tombent à leur grande surprise sur le corps d'une femme que l'on vient d'assassiner. L'enquête s'annonce d'autant plus palpitante qu'il s'agit à n'en point douter d'une affaire de famille... Le Club est de retour, pour le plus grand plaisir de tous les amateurs de cosy crime... et de Cluedo ! Jalousie, adultère, vengeance : tous les mobiles sont possibles et tout le monde est suspect !

Par Christina Larmer, C.A. Larmer
Chez Pocket

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Auteur

Christina Larmer, C.A. Larmer

Editeur

Pocket

Genre

Romans policiers

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Meurtre en famille

Christina Larmer, C.A. Larmer trad. Tania Capron

Paru le 27/08/2026

416 pages

Pocket

9,60 €

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