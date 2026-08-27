Elles n'en sortiront pas indemnes

Elles se sont réveillées piégées. Ce qu'elles ignorent encore, c'est que le plus dangereux ne se cache peut-être pas derrière les murs... mais parmi elles ! Eléa ouvre les yeux : ce lit n'est pas le sien. Autour d'elle, cinq autres femmes se réveillent. Une sixième ne se relèvera jamais. Avec horreur, elles réalisent qu'on les retient prisonnières dans cet appartement sans fenêtres. Les armoires sont pleines d'affaires qui viennent de chez elles. Deux trappes leur délivrent nourriture et boissons, ainsi que d'étranges cadeaux... A qui peuvent-elles se fier ? Elles savent qu'on les regarde. Le danger se fait plus présent. Car chacune le sent : il y a quelque chose en elles qui n'est pas normal... Quelque chose qui a changé.