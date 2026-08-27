Histoire du Palais Bourbon

L'histoire d'un lieu, aussi emblématique que méconnu. Qui n'a pas en mémoire le renversement du gouvernement Barnier en 2024, puis du Premier ministre François Bayrou un an plus tard ? Sans compter celui du premier gouvernement Lecornu qui n'a tenu que 14 heures... ou les incessantes discussions sur le budget au cours de l'hiver dernier. A tout cela, un lieu et une scène : le Palais-Bourbon. Il est vrai que sa place dans l'histoire de France a souvent été déterminante. Après avoir été pendant le XVIIIe siècle une brillante maison princière, il est demeuré durant plus de deux siècles le témoin privilégié de tous les grands événements de l'histoire de France. L'Assemblée nationale, qui y siège depuis 1798 sous différents noms - Conseil des Cinq-Cents, Corps législatif, Chambre des députés... - en a constamment été l'écho autant que l'acteur. Et ses 577 députés, dont le nombre a lui-même varié, représentants de tous les coins de France et même d'une partie du monde à l'époque coloniale, en ont été autant de porte-voix. " La bouche ouverte de l'esprit humain ", disait Victor Hugo, qui y a lui-même siégé entre 1848 et 1851. Comment oublier les coups d'Etat fomentés en son sein au temps du Directoire ? Son rôle majeur dans les révolutions de 1830 et 1848 ? La place qu'il a occupée dans l'avènement de la IIe République ? Puis dans l'instauration définitive de la IIIe, à la fin des années 1870 et au début des années 1880 ? Comment ne pas se souvenir de son action décisive dans la guerre de 1914-1918, la reconstruction du pays après la Seconde Guerre mondiale, la mise en place de la Ve République à partir de 1958 ? N'incarne-t-il pas, autant qu'il les scande, les alternances politiques qui se succèdent en France depuis 1981 ? Acteur de toutes les grandes lois qui ont forgé l'Etat, il a aussi été le théâtre d'événements spectaculaires : envahi par le peuple en révolte en 1848 ou 1870, après la défaite de Sedan, englouti par la Seine lors de la grande crue de 1910, cerné par les factions révolutionnaires en 1934, aux mains du Troisième Reich en 1940, incendié en 1961... C'est devant lui que se sont présentés, pour y être adoubés, tous les gouvernements depuis 1879. Ses murs évoquent d'ailleurs nombre de personnages emblématiques : Napoléon, Chateaubriand, Louis-Philippe, Lamartine, Morny, Gambetta, Clemenceau, Jaurès, de Gaulle, Chaban-Delmas, Pompidou, Mitterrand, Simone Veil... C'est cette histoire qui est racontée ici, pour la première fois dans sa totalité, par un fin connaisseur des lieux (il a notamment dirigé sa célèbre bibliothèque). Avec, à l'appui, nombre de documents inédits. Un récit où la grande histoire se mêle souvent à la petite, et le drame à la comédie.