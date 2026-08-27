" On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné ", écrit Romain Gary au début de La Promesse de l'aube . Qu'en est-il quand cette mère ne vous fait pas la promesse d'un amour trop grand, mais vous habitue au désamour ? De l'enfance asphyxiée dans un appartement de la rue Poliveau à l'école buissonnière dans un Paris de la douleur, des fugues avortées aux bastons de loubards, du premier Pentax aux vinyles de new wave, Le Petit Cosmonaute dessine une histoire de la violence, et la tentative d'y échapper. Franck Courtès dresse tout au long de ce roman le portrait d'un homme observateur d'un monde qu'il ne comprend pas, enfant sombre et lumineux, adulte tendre et violent. A travers une succession de scènes cocasses et touchantes, Franck Courtès raconte une jeunesse du mauvais côté de la vie et de l'amour. Antiroman de formation, Quatre Cents Coups des années 1980, il invente un personnage trouble et attachant, une sorte d'Antoine Doinel à mobylette.