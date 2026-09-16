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Petit atlas historique de Napoléon

Yannick Clavé, Eric Teyssier

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Objet de fascination en France et dans le monde, Napoléon fait l'objet d'une bibliographie considérable, et mais il existe, au final, assez peu d'ouvrages très synthétiques, permettant d'en avoir une approche globale, tant pour les étudiants que pour le " grand public " cultivé. Cet atlas chronologique et thématique, de cinquante fiches, s'attache à faire le portrait d'un homme, d'un pays et d'un continent profondément bouleversés par la puissance d'un seul. Dès les lendemains de la Révolution, le pouvoir politique se métamorphose, la guerre se fait omniprésente, les institutions sont transformées, la société du pays est modernisée, les progrès des sciences sont exceptionnels... , autant des " révolutions " qu'a institués Napoléon Bonaparte en 15 ans. Les 50 fiches, enrichies de cartes inédites et d'images, constituent un outil de travail commode mais aussi offrent aux nombreux passionnés un tableau analytique et complet.

Par Yannick Clavé, Eric Teyssier
Chez Armand Colin

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Auteur

Yannick Clavé, Eric Teyssier

Editeur

Armand Colin

Genre

Généralités

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Petit atlas historique de Napoléon

Yannick Clavé, Eric Teyssier

Paru le 07/10/2026

320 pages

Armand Colin

25,00 €

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Scannez le code barre 9782200643287
9782200643287
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