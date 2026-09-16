Dans un monde globalisé, rien de ce qui se passe sur la planète ne peut nous être réellement étranger. Crise alimentaire, compétitions commerciales, enjeux écologiques, guerre en Ukraine, intensification des conflits au Moyen-Orient, bras de fer sino-américain : les multiples aspects de la géopolitique structurent notre existence. Face à un ordre international en crise, Pascal Boniface et Hubert Védrine jettent un regard inédit et englobant sur la planète, vue par ses principaux acteurs comme l'Europe, les Etats-Unis, la Chine, mais aussi une vingtaine de puissances moyennes. Avec la clarté et les qualités pédagogiques qui leur sont reconnues, ils remettent de la logique là où il semble n'y avoir que désordre. Refusant un parti pris uniquement occidental, ils analysent les diverses perceptions stratégiques des différentes nations qui pèsent sur le cours des relations internationales. La nouvelle édition propose 100 cartes actualisées et synthétiques qui renforcent la limpidité de leur propos. Avec cette importante actualisation, L'Atlas géopolitique du monde global s'affirme comme une référence incontestable.