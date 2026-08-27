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Droit constitutionnel

Ferdinand Mélin-Soucramanien

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Une analyse de la vie politique et institutionnelle en France et à l'étranger L'ouvrage privilégie l'analyse juridique, tout en intégrant l'histoire constitutionnelle et la vie politique. Il se veut clair et accessible, organisé en vingt leçons pour faciliter l'apprentissage. La richesse de l'actualité constitutionnelle et politique dans le monde et en France en fait un ouvrage vivant. Cette quarante-troisième édition est à jour de tous les changements intervenus jusqu'au 15 juillet 2026.

Par Ferdinand Mélin-Soucramanien
Chez Editions Dalloz

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Auteur

Ferdinand Mélin-Soucramanien

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit constitutionnel

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Droit constitutionnel

Ferdinand Mélin-Soucramanien

Paru le 27/08/2026

Editions Dalloz

35,00 €

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Scannez le code barre 9782247249060
9782247249060
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