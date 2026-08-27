Droit constitutionnel

Une analyse de la vie politique et institutionnelle en France et à l'étranger L'ouvrage privilégie l'analyse juridique, tout en intégrant l'histoire constitutionnelle et la vie politique. Il se veut clair et accessible, organisé en vingt leçons pour faciliter l'apprentissage. La richesse de l'actualité constitutionnelle et politique dans le monde et en France en fait un ouvrage vivant. Cette quarante-troisième édition est à jour de tous les changements intervenus jusqu'au 15 juillet 2026.