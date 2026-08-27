Introduction générale au droit

L'ouvrage de référence indispensable en L1. L'ouvrage est une introduction au droit destinée principalement aux étudiants de première année, pour les aider à comprendre la matière juridique conformément au programme universitaire. Il présente les grandes questions fondamentales : - place et rôle du droit dans la société ; - distinction entre droit, morale et religion ; - différents systèmes juridiques, branches du droit et juridictions ; - sources du droit (Constitution, conventions internationales, loi, jurisprudence, etc.) et leur hiérarchie ; - mise en oeuvre du droit (accès au droit, application, interprétation des règles). Cet ouvrage expose aussi les grandes évolutions contemporaines du droit. Au-delà des étudiants de première année, le livre est présenté comme un outil essentiel pour tous ceux qui s'intéressent au droit, notamment les futurs magistrats et avocats, en nourrissant leur culture juridique et leur compréhension du système juridique.