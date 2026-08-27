Des coeurs sans repos

Depuis seize siècles, l'ombre des Confessions d'Augustin traverse la littérature occidentale. Dans le jardin de Milan où il versa les larmes de sa conversion naquit bien davantage qu'une oeuvre : une manière nouvelle de parler de soi, d'affronter le désir, la faute, l'espérance et le vertige d'exister. Sa voix n'a jamais cessé de résonner. De Jorge Luis Borges à Emmanuel Carrère, de Bob Dylan à Albert Camus, de Fritz Zorn à Kazuo Ishiguro, Pierre Descotes explore jusqu'à nos jours les métamorphoses de l'héritage augustinien. A travers récits de conversion, aveux, mensonges, quêtes de vérité, crises spirituelles ou égarements de la mémoire, il montre comment les écrivains de notre temps prolongent, détournent ou contestent l'invention augustinienne de la confessio. Cet essai littéraire révèle la présence discrète mais persistante d'Augustin dans quelques-unes des oeuvres majeures des xxe et xxie siècles. Il montre que les grandes questions des Confessions demeurent : le mal, la liberté, le désir, la grâce. Les siècles passent, les croyances changent, les empires s'effondrent. Mais le coeur humain demeure ce qu'il a toujours été : un coeur sans repos. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, maître de conférences à Sorbonne Université, Pierre Descotes est spécialiste de la littérature chrétienne de l'Antiquité et de l'oeuvre de saint Augustin, dont il a notamment traduit et édité La grâce de la nouvelle alliance.