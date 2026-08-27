Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Des coeurs sans repos

Pierre Descotes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis seize siècles, l'ombre des Confessions d'Augustin traverse la littérature occidentale. Dans le jardin de Milan où il versa les larmes de sa conversion naquit bien davantage qu'une oeuvre : une manière nouvelle de parler de soi, d'affronter le désir, la faute, l'espérance et le vertige d'exister. Sa voix n'a jamais cessé de résonner. De Jorge Luis Borges à Emmanuel Carrère, de Bob Dylan à Albert Camus, de Fritz Zorn à Kazuo Ishiguro, Pierre Descotes explore jusqu'à nos jours les métamorphoses de l'héritage augustinien. A travers récits de conversion, aveux, mensonges, quêtes de vérité, crises spirituelles ou égarements de la mémoire, il montre comment les écrivains de notre temps prolongent, détournent ou contestent l'invention augustinienne de la confessio. Cet essai littéraire révèle la présence discrète mais persistante d'Augustin dans quelques-unes des oeuvres majeures des xxe et xxie siècles. Il montre que les grandes questions des Confessions demeurent : le mal, la liberté, le désir, la grâce. Les siècles passent, les croyances changent, les empires s'effondrent. Mais le coeur humain demeure ce qu'il a toujours été : un coeur sans repos. Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, maître de conférences à Sorbonne Université, Pierre Descotes est spécialiste de la littérature chrétienne de l'Antiquité et de l'oeuvre de saint Augustin, dont il a notamment traduit et édité La grâce de la nouvelle alliance.

Par Pierre Descotes
Chez Cerf

|

Auteur

Pierre Descotes

Editeur

Cerf

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Des coeurs sans repos par Pierre Descotes

Commenter ce livre

 

Des coeurs sans repos

Pierre Descotes

Paru le 27/08/2026

272 pages

Cerf

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782204174701
9782204174701
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.