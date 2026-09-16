Surchauffe des bâtiments tertiaires

Face au changement climatique, concevoir, rénover et piloter des bâtiments tertiaires résilients, confortables et performants est devenu une priorité. L'enjeu est de garantir des lieux de travail, d'apprentissage et de soins adaptés aux conditions de demain. Dans une approche holistique, rigoureuse et accessible à l'ensemble des acteurs du bâtiment, publics comme privés, cet ouvrage explore : - l'impact du réchauffement climatique sur les bâtiments et leur confort ; - les outils de mesure, de diagnostic et de simulation de la surchauffe des bâtiments ; - les stratégies de conception et de rénovation permettant de lutter contre la surchauffe ; - l'adaptation des usages et l'exploitation intelligente des locaux ; - des fiches pratiques des typologies de bâtiments et retours d'expérience. Croisant retours de terrain concrets, données scientifiques, cadre réglementaire et fiches opérationnelles, cet ouvrage constitue le guide technique de référence pour tous les acteurs qui conçoivent, rénovent et exploitent les bâtiments tertiaires de demain.