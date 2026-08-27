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Culture générale et expression BTS

Christophe Desaintghislain

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Le guide complet de l'épreuve 2027 de Culture Générale et Expression du BTS. Thème 2027 : Le vrai du faux Six chapitres organisés autour du nouveau thème de BTS, avec les rubriques suivantes : - Construire ses connaissances : un cours avec un zoom consacré à un film ; - Enrichir son lexique ; - Enrichir sa culture générale : pour explorer des sites afin d'enrichir ses références, indispensables dans la rédaction de l'essai ; - S'entraîner à l'examen : la méthodologie et une partie entraînement pour chaque partie de l'examen (questions sur le corpus et essai).

Par Christophe Desaintghislain
Chez Nathan

|

Auteur

Christophe Desaintghislain

Editeur

Nathan

Genre

Annales

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Culture générale et expression BTS

Christophe Desaintghislain

Paru le 27/08/2026

96 pages

Nathan

18,90 €

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