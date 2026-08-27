Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : - Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser. - Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page. - Réussissez vos études supérieures et vos examens Rédigé par des formateurs et des chercheurs ayant participé aux travaux de l'INRP (Institut national de recherche pédagogique), cet ouvrage retrace l'histoire de la pédagogie et précise son rôle dans les conditions actuelles de l'enseignement et de l'apprentissage. Il tient compte de l'apport des sciences humaines dans la compréhension de l'acte éducatif, de l'actualité des programmes, des nouvelles ressources technologiques et des débats actuels. Public ciblé : - Etudiants en formations universitaires des métiers de l'éducation et de la formation (DUT, licences, licences professionnelles, masters). - Etudiants qui préparent un concours pour accéder aux corps de fonctionnaires de l'Etat. - Etudiants en écoles supérieures de commerce et en IEP. - Tous ceux qui souhaitent compléter leurs connaissances en pédagogie.