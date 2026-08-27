La géographie de France

Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page Réussissez vos études supérieures et vos examens ! Rédigé sous forme de fiches synthétiques et précises, cet ouvrage permet de réviser rapidement la géographie de la France. Il propose une somme considérable d'informations entièrement mis à jour sur les réalités physiques, démographiques, administratives et économiques françaises sous des formes variées : cartes, statistiques, graphiques. Il met également l'accent sur l'insertion de la France en Europe et dans le monde. Public ciblé : Eléves des lycées Etudiants préparant une licence ou un master (sciences humaines, géographie, etc...) Candidats en classes préparatoires littéraires et de commerce Etudiants préparant les concours de l'enseignement (écoles, collèges) Tous ceux qui souhaitent réviser ou actualiser leurs connaissances sur la géographie de la France