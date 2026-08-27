Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

La géographie de France

Gérard Labrune

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page Réussissez vos études supérieures et vos examens ! Rédigé sous forme de fiches synthétiques et précises, cet ouvrage permet de réviser rapidement la géographie de la France. Il propose une somme considérable d'informations entièrement mis à jour sur les réalités physiques, démographiques, administratives et économiques françaises sous des formes variées : cartes, statistiques, graphiques. Il met également l'accent sur l'insertion de la France en Europe et dans le monde. Public ciblé : Eléves des lycées Etudiants préparant une licence ou un master (sciences humaines, géographie, etc...) Candidats en classes préparatoires littéraires et de commerce Etudiants préparant les concours de l'enseignement (écoles, collèges) Tous ceux qui souhaitent réviser ou actualiser leurs connaissances sur la géographie de la France

Par Gérard Labrune
Chez Nathan

|

Auteur

Gérard Labrune

Editeur

Nathan

Genre

Géographie France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La géographie de France par Gérard Labrune

Commenter ce livre

 

La géographie de France

Gérard Labrune

Paru le 27/08/2026

160 pages

Nathan

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095072100
9782095072100
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.