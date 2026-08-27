Créer son entreprise

Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page Réussissez vos études supérieures et vos examens ! Cet ouvrage présente, au moyen de fiches synthétiques, l'ensemble des connaissances pratiques et des étapes de la création d'entreprise. Il aborde : - les aspects humains liés à l'entrepreneur et à son équipe - la définition du projet et le montage du business plan - la rentabilité et le financement - le choix de la structure juridique - l'ensemble des aspects fiscaux et sociaux - les aides et partenaires pour accroître les chances - de réussite Public ciblé : - Etudiants en BUT Techniques de commercialisation. - Etudiants en écoles de commerce et en écoles d'ingénieur (filières majeures, parcours Création d'entreprise). - Etudiants en BUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA). - Etudiants préparant le diplôme Etudiant Entrepreneur (D2E). - Etudiants en DU Création d'entreprise. - Tout individu cherchant des réponses à une problématique de création d'entreprise. Livre en ligne : l'intégralité de votre livre accessible en ligne gratuitement (PC/Mac, Tablettes et Smartphones...)