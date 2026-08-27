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La sociologie

Sébastien Kapp

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Grâce aux ouvrages de la collection Repères Pratiques : Faites le point sur les connaissances essentielles à maîtriser Mémorisez facilement grâce à une organisation par double page Réussissez vos études supérieures et vos examens ! Divisé en fiches courtes et pratiques et écrit dans un langage simple, cet ouvrage propose un panorama complet sur le sens de la démarche sociologique, les méthodes pour mener une enquête, les théories et les grands thèmes de la sociologie. Public ciblé : - Etudiants préparant une licence de sociologie ou de sciences sociales. - Etudiants en classes préparatoires littéraires et commerciales. - Etudiants en IUT (GEA, TC). - Candidats aux concours des IEP. - Candidats aux concours de la fonction publique. - Tout ceux qui souhaitent avoir des clés pour comprendre la vie sociale.

Par Sébastien Kapp
Chez Nathan

|

Auteur

Sébastien Kapp

Editeur

Nathan

Genre

Sociologie

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La sociologie

Sébastien Kapp

Paru le 27/08/2026

144 pages

Nathan

13,50 €

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