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Par-delà le principe de répression

Geoffroy de Lagasnerie, Lagasnerie geoffroy De

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"Tout interroger, tout bousculer, tout refonder, et produire, à partir de là, quelque chose comme un désorientation générale de nos sens, une transformation des affects que nous sommes souvent conduits à éprouver lorsque nous sommes victimes ou témoins d'une agression, d'une scène de violence ou d'une injustice : tel serait le projet que j'aimerais accomplir ici. Comme une entreprise de destruction de nos repères culturels et de construction d'une nouvelle morale, qui se situerait au-delà du principe de répression - qui serait débarrassée, enfin, de l'emprise que les notions de crime, de responsabilité, de plainte et de punition exercent sur notre appréhension des actions humaines et de leur régulation. Sommes-nous capables d'être affectés par un raisonnement au point de remanier complètement nos manières de percevoir et donc aussi de nous comporter individuellement et politiquement ? Et si non, à quoi sert la philosophie ? "

Par Geoffroy de Lagasnerie, Lagasnerie geoffroy De
Chez Flammarion

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Auteur

Geoffroy de Lagasnerie, Lagasnerie geoffroy De

Editeur

Flammarion

Genre

Ouvrages généraux

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Par-delà le principe de répression

Geoffroy de Lagasnerie, Lagasnerie geoffroy De

Paru le 16/09/2026

416 pages

Flammarion

11,70 €

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Scannez le code barre 9782080166272
9782080166272
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