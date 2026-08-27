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Christian Beatini, Sandrine Canler, Georges-André Cherry, Zeineb Nasr, Jacques Viléo, Christine Darlay, Jean-Luc Siegwart
Chez Nathan
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DCG11 Contrôle de gestion
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DOSSIER - Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodesRetrouver tous les articles sur Contrôle de gestion DCG 11 par Christian Beatini, Sandrine Canler, Georges-André Cherry, Zeineb Nasr, Jacques Viléo, Christine Darlay, Jean-Luc Siegwart
Paru le 27/08/2026
662 pages
Nathan
19,90 €
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