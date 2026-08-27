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Contrôle de gestion DCG 11

Christian Beatini, Sandrine Canler, Georges-André Cherry, Zeineb Nasr, Jacques Viléo, Christine Darlay, Jean-Luc Siegwart

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Edition entièrement renouvelée en 2026 pour le DCG - Epreuve 11 - Contrôle de gestion Cet ouvrage propose les corrigés des applications et la méthodologie adaptée, et accompagne l'ouvrage intitulé "Contrôle de gestion - Manuel et Applications'.

Par Christian Beatini, Sandrine Canler, Georges-André Cherry, Zeineb Nasr, Jacques Viléo, Christine Darlay, Jean-Luc Siegwart
Chez Nathan

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Auteur

Christian Beatini, Sandrine Canler, Georges-André Cherry, Zeineb Nasr, Jacques Viléo, Christine Darlay, Jean-Luc Siegwart

Editeur

Nathan

Genre

DCG11 Contrôle de gestion

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Contrôle de gestion DCG 11

Christian Beatini, Sandrine Canler, Georges-André Cherry, Zeineb Nasr, Jacques Viléo, Christine Darlay, Jean-Luc Siegwart

Paru le 27/08/2026

662 pages

Nathan

19,90 €

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