Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Beaux livres

Guide de Paris en métro

Brian Salut, Salutbrian, Lydia Bierschwale

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avec plus de 300 stations, le métro parisien est l'un des plus denses du monde. Et qu'importent les mauvaises langues, il reste le moyen de transport le plus efficace pour se déplacer dans la capitale. Ligne de métro par ligne de métro, découvre les160 meilleures adresses et idées de balades proposées par Brian. Que tu sois plutôt salle de jeux vidéo ou visite de musée, boui-boui asiatique ou sandwich au pastrami, promenade dans un parc ou shopping de seconde main, tu trouveras forcément dans ce guide ta prochaine destination. Brian a toujours vécu à Paris, il connaît donc la ville et ses bons plans comme sa poche. Retrouve-le sur ses réseaux sociaux (@salutbrian sur YouTube, TikTok et Instagram), il y partage adresses et anecdotes.

Par Brian Salut, Salutbrian, Lydia Bierschwale
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Brian Salut, Salutbrian, Lydia Bierschwale

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Paris - Ile-de-France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guide de Paris en métro par Brian Salut, Salutbrian, Lydia Bierschwale

Commenter ce livre

 

Guide de Paris en métro

Brian Salut, Salutbrian, Lydia Bierschwale

Paru le 27/08/2026

128 pages

Editions Gallimard

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073166838
9782073166838
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.