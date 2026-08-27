Guide de Paris en métro

Avec plus de 300 stations, le métro parisien est l'un des plus denses du monde. Et qu'importent les mauvaises langues, il reste le moyen de transport le plus efficace pour se déplacer dans la capitale. Ligne de métro par ligne de métro, découvre les160 meilleures adresses et idées de balades proposées par Brian. Que tu sois plutôt salle de jeux vidéo ou visite de musée, boui-boui asiatique ou sandwich au pastrami, promenade dans un parc ou shopping de seconde main, tu trouveras forcément dans ce guide ta prochaine destination. Brian a toujours vécu à Paris, il connaît donc la ville et ses bons plans comme sa poche. Retrouve-le sur ses réseaux sociaux (@salutbrian sur YouTube, TikTok et Instagram), il y partage adresses et anecdotes.