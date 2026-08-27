Lore of the Tides

Une trahison insoupçonnée. Deux grimoires magiques à réunir. Une seule quête pour sauver tout un peuple. Lore se réveille dans une situation manfestement désespérée : elle se trouve sur un navire au beau milieu de l'océan, prisonnière, avec un équipage qui se méfie de ses capacités magiques et le faetaud qui l'a manipulée et trahie. Elle est embarquée dans une quête dangereuse à la recherche du Livre des Rayons de soleil qui, s'il tombe entre les mauvaises mains, risque de servir les noirs desseins du roi fae. Mais peut-être Lore a-t-elle encore une chance de sauver son peuple, si elle parvient à s'emparer du livre la première. Cependant, le seul allié de Lore sur ce navire est fae. Peut-elle rsiquer à nouveau d'offrir sa confiance à l'une des créatures qui ne lui ont fait que du mal, à elle comme à son peuple ?