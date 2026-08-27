Robert Aldrich, le dynamiteur

Accostant le septième art dans les années 1950, le jeune Robert Aldrich n'a de cesse de questionner l'industrie cinématographie, de la révolutionner, d'en dénoncer les torts innombrables. Issu d'une famille richissime, il ne désespère pas de choquer le bourgeois, en affirmant haut et fort le devoir de révolte de l'artiste. Cinéaste de la modernité, il rénove les genres, mâtinant westerns, films de guerre, comédies et films de sport. Parieur fou, il livre une palanquée d'oeuvres personnelles et subversives, lesquelles déboussolent le public comme la critique. Vulgaire, rabelaisien, apocalyptique, Bob le Dynamiteur, avec son regard d'aigle, lutte rageusement contre les obscurantismes et les tares propres à un pays qui s'enlise dans une folie consanguine, raciste et fascisante. Cet essai, hommage à l'artiste qui nous livra Vera Cruz et En quatrième vitesse, mais aussi Le Vol du Phoenix et Deux filles au tapis, observe le cinéma de 1972, point de départ d'un grand détraquage spectaculaire, année de naissance de Dwayne Johnson, de l'implantation du premier McDonald en France et de la fondation du Front National.