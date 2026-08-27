Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Gravir la mer

Lenseele Ursula

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 1929, année folle, Aimée, jeune femme pleine de fantaisie, mannequin, amoureuse mais brisée par ce que la Grande Guerre a fait à son père, se met au défi d'être la première femme à traverser la Manche en nautilette, un vélo des mers. En 2022, Pafou, jeune homme venu d'un autre bout du monde, veut lui aussi passer en Angleterre, pour apprendre l'art des jardins. Il se heurte à la mécanique inhumaine de la politique migratoire. Aimée et Pafou sont, à presqu'un siècle d'intervalle, animés d'une nécessité têtue et vitale : traverser la mer au péril de leur vie et de leurs rêves, franchir les 37 kilomètres qui séparent Calais de Douvres. Ils seront reliés par un fil extraordinaire et secret, tiré par un troisième personnage, une femme généreuse et désespérée : " Elle ". Dans une langue inventive et envoûtante, Ursula Lenseele signe avec Gravir la mer un premier roman engagé, d'une grande sensibilité poétique.

Par Lenseele Ursula
Chez Cours Toujours

|

Auteur

Lenseele Ursula

Editeur

Cours Toujours

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gravir la mer par Lenseele Ursula

Commenter ce livre

 

Gravir la mer

Lenseele Ursula

Paru le 27/08/2026

200 pages

Cours Toujours

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791091750080
9791091750080
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match L’écrivaine qui a bouleversé l’art de la nouvelle entre dans la Pléiade De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.