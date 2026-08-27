En 1929, année folle, Aimée, jeune femme pleine de fantaisie, mannequin, amoureuse mais brisée par ce que la Grande Guerre a fait à son père, se met au défi d'être la première femme à traverser la Manche en nautilette, un vélo des mers. En 2022, Pafou, jeune homme venu d'un autre bout du monde, veut lui aussi passer en Angleterre, pour apprendre l'art des jardins. Il se heurte à la mécanique inhumaine de la politique migratoire. Aimée et Pafou sont, à presqu'un siècle d'intervalle, animés d'une nécessité têtue et vitale : traverser la mer au péril de leur vie et de leurs rêves, franchir les 37 kilomètres qui séparent Calais de Douvres. Ils seront reliés par un fil extraordinaire et secret, tiré par un troisième personnage, une femme généreuse et désespérée : " Elle ". Dans une langue inventive et envoûtante, Ursula Lenseele signe avec Gravir la mer un premier roman engagé, d'une grande sensibilité poétique.